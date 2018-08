NRSR by mala prijať kódex poslanca

NRSR, ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 25. augusta (TASR) - Národná rada SR by mala do konca roka prijať etický kódex poslanca a pripraviť novelu ústavného zákona o konflikte záujmov, ktorá zefektívni kontrolu majetkových priznaní poslancov. Hovorí o tom návrh opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých Skupinou štátov proti korupcii (GRECO) pre SR v štvrtom kole hodnotení, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pripravilo ho ministerstvo spravodlivosti.Podľa GRECO má Slovensko stále nedostatky v prevencii korupcie poslancov Národnej rady SR. Chýbajú mu zákon o lobingu, etický kódex poslanca, osobitné pravidlá pre parlament týkajúce sa napríklad prijímania darov poslancami, ale aj lepšia kontrola ohľadom konfliktov záujmov či majetkových priznaní verejných funkcionárov.O prijatie takýchto návrhov sa v uplynulom období pokúšali viaceré politické strany, ale neúspešne. Aj v súčasnosti existuje napríklad pracovná skupina, ktorá má pripraviť zmenu zákona o konflikte záujmov aj s prísnejšími majetkovými priznaniami. V parlamente už bolo viacero takýchto noviel, ale neprešli.konštatuje GRECO. Za najzávažnejší pretrvávajúci nedostatok vo vzťahu k poslancom označuje absenciu transparentnosti legislatívneho procesu v parlamente.uvádza GRECO.Ako nedostatočná sa podľa GRECO javí kontrola dodržiavania a presadzovania pravidiel týkajúcich sa konfliktov záujmov, majetkových priznaní a iných povinností a obmedzení vzťahujúcich sa na poslancov NRSR. GRECO spomína tie, ktoré stanovuje ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.Slovensko je jedným zo zakladajúcich členov Skupiny štátov proti korupcii (GRECO) od roku 1999. Jej cieľom je zlepšovať schopnosť členských krajín bojovať proti korupcii a pravidelne monitorovať súlad ich aktivít s protikorupčnými štandardmi Rady Európy.Slovensko bolo doteraz hodnotené v rámci štyroch kôl v decembri 2000, v marci 2004, vo februári 2008 a v októbri 2013. GRECO posudzovalo mieru plnenia odporúčaní zo štvrtého kola zatiaľ dvakrát. Z prijatej Druhej správy o plnení odporúčaní GRECO vyplýva pre SR úloha zabezpečiť plnenie odporúčaní a informovať GRECO o stave ich plnenia do 30. septembra 2018.Pre ukončenie štvrtého kola hodnotenia je potrebné uspokojivo splniť celkovo 11 zo 16 odporúčaní. Avšak aj v prípade úplného splnenia odporúčaní vo vzťahu k sudcom a prokurátorom hodnotiaci proces nebude možné uzavrieť bez plnenia odporúčaní vo vzťahu k poslancom, a to ani v prípade dosiahnutia hranice 11 splnených odporúčaní.