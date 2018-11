NRSR: MZ SR má predstaviť plán stratifikácie nemocníc budúci týždeň

Predseda výboru NR SR Štefan Zelník. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 20. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR má presný plán stratifikácie slovenských nemocníc predstaviť v priebehu budúceho týždňa. Potvrdila to jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová po utorkovom zasadnutí parlamentného výboru pre zdravotníctvo, ktorého poslanci si žiadajú informácie o novom rozdelení nemocníc.Predseda výboru Štefan Zelník (SNS) pripúšťa, že stratifikácia sa mala vykonať oveľa skôr, podľa jeho vlastných slov hneď po nástupe nového ministra.uviedol pre TASR.V prvom rade treba mať podľa Zelníka na pamäti pacienta a jeho bezpečnosť. Vysvetlil, že ak sa niektoré výkony robia v nemocniciach sporadicky, potom je rozumnejšie sústrediť ich do špecializovaného centra. Podľa jeho slov to nie je len otázka diagnostiky a liečby, ale aj operačnej starostlivosti.Stratifikácia nemocníc spolu so zavedením DRG patria medzi prostriedky, ktorými chcelo MZ zabezpečiť efektívnejšie rozdelenie zdrojov v sektore. Po jej aplikovaní by slovenské nemocnice mali v najbližších 12 rokoch prejsť zmenami. Zmeny by sa mali týkať času hospitalizácie, počtu lôžok, upraviť by sa mali počty výkonov a posilniť by sa mohla domáca starostlivosť o pacientov.Nemocnice by sa mali rozdeliť do troch typov. V nemocnici prvého typu by bola poskytovaná všeobecná zdravotná starostlivosť, nemocnice druhého typu by boli špecializované a vysokošpecializované by boli nemocnice tretieho typu, kde by sa robili napríklad kardiozákroky.