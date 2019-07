NRSR: Na stáž v parlamente sa tento rok prihlásilo 48 vysokoškolákov

Archívna snímka.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júla (TASR) - Na stáž v Národnej rade (NR) SR sa tento rok prihlásilo 48 uchádzačov, vybrali z nich 39. TASR to potvrdil odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR. Tento rok pôjde už o 22. ročník. Za uplynulých 20 ročníkov stážovalo v kancelárii okolo 650 vysokoškolských študentov.Študenti budú v Národnej rade stážovať od 23. septembra 2019 do 31. mája 2020. Pracovať budú na jednotlivých odboroch Kancelárie NR SR. Medzi nimi sú odbor zahraničných vzťahov a protokolu, odbor pre európske záležitosti, odbor legislatívy a aproximácie práva, odbor komunikácie s médiami a verejnosťou a parlamentný inštitút a na sekretariátoch výborov NR SR. Mali by odpracovať približne 15 hodín týždenne.Náplň práce stážistov závisí od odborného útvaru kancelárie, na ktorom budú zaradení.priblížila kancelária.Prihlásiť sa mohli študenti do 26 rokov, ktorí boli v čase podávania prihlášky aspoň v druhom ročníku vysokoškolského štúdia prvého stupňa. Musia mať dobré študijné výsledky, veľmi dobré aktívne znalosti angličtiny či francúzštiny, a tiež neformálny záujem o politické dianie na Slovensku aj v zahraničí.Vstupné pohovory s uchádzačmi boli 10. a 11. júna 2019. Výberová komisia sa zaujímala najmä o teoretické a praktické znalosti a takisto aj o osobnostné predpoklady uchádzačov, priblížila kancelária. Študenti podľa jej slov odpovedali na otázky týkajúce sa ich študijného odboru alebo činnosti odboru, o ktorý prejavili záujem.