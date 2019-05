NRSR: Poslancov čaká voľba kandidátov na ÚS

Na snímke poslanci NR SR. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 20. mája (TASR) - Úrad komisárky pre deti evidoval vlani 1566 podnetov, čo je oproti roku 2017 o 479 podnetov viac. Zamestnanci úradu prešetrovali 844 podnetov. Vyplýva to zo správy o činnosti komisárky pre deti za rok 2018. Diskusia o nej ukončila ôsmy rokovací deň 45. schôdze Národnej rady (NR) SR. Ďalší deň začnú rokovaním o voľbách kandidátov na ústavných sudcov a šéfa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ).Komisárka Viera Tomanová prešetrovala viaceré podnety, ktoré sú spojené s ochranou práva dieťaťa na rodinu. Pri posudzovaní práv detí zdôrazňuje potrebu zohľadniť najmä záujem dieťaťa. Tomanovej úrad riešil aj šikanu v školách či otázku očkovania a epidémie osýpok, pozrel sa aj na situáciu súvisiacu s epidemickým výskytom syfilisu u detí v Trebišove.Poslanec Pavol Goga (Smer-SD) skonštatoval, že komisárka sa musí venovať širokému spektru tém, o čom podľa jeho slov svedčí rozsah správy. Spomenul napríklad zlé podmienky, v ktorých vyrastajú deti v niektorých regiónoch, napríklad na východe Slovenska. Komunitné centrum by sa podľa neho malo zriadiť v osade v Trebišove. Vidí tiež potrebu podpory zo strany štátu či spolupráce viacerých ministerstiev a úradov.Poslanci v prevažne poloprázdnej rokovacej sále počas dňa diskutovali aj o správach o činnosti Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) za rok 2018, Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) a verejnej ochrankyne práv. V utorok (21. 5.) čaká poslancov ešte správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2018.V pláne je tiež voľba kandidátov na ústavných sudcov, ktorá by mala prísť na rad v podvečer rokovacieho dňa. Koalícia ešte neoznámila svoju dohodu, mala by sa zísť koaličná rada. Koaliční lídri už deklarovali záujem zvoliť čo najviac kandidátov, o funkciu sa ich uchádza 24. Plénum má tiež voliť šéfa NBÚ, vláda do funkcie navrhla Romana Konečného. Okrem toho je na programe schôdze aj niekoľko poslaneckých návrhov.