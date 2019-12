NRSR prijala v roku 2019 v zrýchlenom režime 11 zákonov

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 28. decembra (TASR) – Poslanci Národnej rady SR prijali v tomto roku 11 zákonov v zrýchlenom režime, z toho päť v závere roka. Politológ Daniel Kerekes si myslí, že väčšina z nich nenaplnila podmienky na tzv. skrátené legislatívne konanie. Upozorňuje na zmeny volebnej legislatívy, ktoré podľa neho tieto požiadavky nenapĺňajú ani čiastočne.Päť z týchto 11 zákonov schválili poslanci na poslednej tohtoročnej riadnej schôdzi parlamentu. Išlo napríklad o návrh, ktorým sa spojili dva eurofondové operačné programy, pretože v jednom z nich sa nestihli čerpať fondy. Slovensku preto hrozilo, že by muselo vracať niekoľko desiatok miliónov eur.Plénum tiež v decembri zrýchlene prijalo novelu, ktorá okrem iného od začiatku budúceho roka zmení podmienky vyplácania a výšku minimálnych dôchodkov, ako aj novelu zákona o sudcoch a prísediacich, tzv. návrh na očistenie justície.Poslanci tiež na poslednej schôdzi zrýchlene schválili spresnenie zákona o konflikte záujmov. Koncom novembra zase NR SR zrýchlene schválila, že osobitný odvod budú banky na Slovensku platiť aj naďalej a od budúceho roka sa jeho výška zdvojnásobí.Zrýchlený režim môže snemovňa využiť, len ak to navrhne vláda. Podľa Kerekesa zákon pomerne prísne definuje podmienky, kedy návrh môže byť prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní.povedal politológ pre TASR.Kerekes vníma kriticky najmä zmeny vo volebnej legislatíve, ktoré boli prijaté zrýchlene.skonštatoval.V zrýchlenom režime prijali poslanci novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá určila, akým spôsobom sa vyberie zvolený slovenský kandidát na europoslanca, ktorý si mandát uplatní až po brexite. Na základe zákona si mandát neuplatňuje Miriam Lexmann (KDH). Kresťanskí demokrati majú preto aktuálne v europarlamente jedného poslanca, SaS má dvoch, hoci získala v eurovoľbách menej percent ako KDH.Poslanci v roku 2019 schválili v zrýchlenom režime tiež zmeny vo financovaní politických strán v rámci novely zákona o volebnej kampani.V roku 2018 prijalo plénum v zrýchlenom režime tri zákony, v roku 2017 to bolo šesť návrhov a v roku 2016 sedem návrhov. Spolu tak v tomto volebnom období prijala NR SR 27 zákonov v skrátenom legislatívnom konaní.