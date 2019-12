NRSR schválila novelu, má sprehľadniť údaje o dlžníkoch v bytovom dome

NRSR, ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. decembra (TASR) - Spôsob zverejňovania údajov o dlžníkoch na úhradách v bytovom dome by sa mal sprehľadniť. Počíta s tým novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov poslanca Petra Pamulu (SNS), ktorú vo štvrtok schválil parlament.Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je účinný už 25 rokov a podľa Pamulu prešiel mnohými novelizáciami.priblížil Pamula.Novela má prispieť k zjednodušeniu a sprehľadneniu spôsobu zverejňovania údajov o dlžníkoch na úhradách v bytovom dome.doplnil Pamula.Parlament schválil aj Pamulov pozmeňujúci návrh, ktorým sa definuje obsah domového poriadku. Môže upravovať pravidlá dodržiavania nočného pokoja, zásady chovania domácich zvierat v bytoch a nebytových priestoroch. Podmienkou platnosti domového poriadku je jeho schválenie nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca bude mať povinnosť zverejniť jeho znenie na obvyklom mieste, kde sa zverejňujú oznamy v dome.Ďalšou zmenou sa do praxe zavedie podmienka, kedy sa neplatič v bytovom dome dostane na tzv. tabuľu hanby. Má sa tak stať, ak vlastník nezaplatí preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia.Druhým jeho schváleným pozmeňujúcim návrhom sa zmení spôsob preukazovania odbornej spôsobilosti pre viazanú živnosť v oblasti realitnej činnosti. Druhou alternatívou k vysokoškolskému vzdelaniu ekonomického, právnického, stavebného alebo architektonického smeru bude úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou, dva roky praxe v odbore a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.