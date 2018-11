NRSR: Výbor nezaujal k bezpečnostným stratégiám stanovisko

Anton Hrnko (SNS), archívna snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 13. novembra (TASR) - Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť napokon nezaujal stanovisko k Návrhu Obrannej stratégie SR a Návrhu Bezpečnostnej stratégie SR, ktoré ešte pred rokom schválila vláda. Šéf výboru Anton Hrnko (SNS) chcel, aby poslanci odporučili nepredložiť dokumenty do pléna, so svojím návrhom však neuspel. Na rokovanie parlamentu vládne stratégie predložili opoziční poslanci, ktorí už nechcú ďalej čakať. S textom bezpečnostnej stratégie má problém SNS.Hrnko je s odvolaním sa na zákon presvedčený, že takéto vládne materiály nemôžu zobrať do svojich rúk opoziční poslanci, ale na rokovanie pléna ich musí predložiť vláda. Na druhej strane o zákon sa opiera aj Ľubomír Galko (SaS) s tým, že takýto postup je možný. Preto pripustil, že ak Danko riadne predložené stratégie na najbližšiu schôdzu pléna nezaradí, bude čeliť odvolávaniu.povedal Hrnko. Obrannú stratégiu vypracoval rezort obrany, bezpečnostnú ministerstvo zahraničných vecí.povedal Hrnko, ale konkrétnejší byť nechcel.Zároveň priznal, že SNS má s obsahom problém, aj keď s 98 percentami textu súhlasí. Národniarom prekáža, že sa v texte údajne vykresľuje Rusko ako nepriateľ. Ktorá konkrétna časť Hrnkovi prekáža, nepovedal.povedal. On sám preto ako ďalší postup navrhuje, aby rezort diplomacie bezpečnostnú stratégiu revidoval aj s odborníkmi SNS.Galko je spokojný, že SNS sa na výbore nepodarilo zablokovať predloženie stratégií.odkázal.To, že by o bezpečnostných stratégiách mali rokovať aj poslanci, si myslí aj exminister obrany Jaroslav Baška (Smer-SD). Nesúhlasí však s postupom, že dokumenty do parlamentu predložili opoziční poslanci, preto podporil návrh Hrnkovho uznesenia.konštatoval.Vláda SR schválila obe stratégie jednohlasne ešte v októbri 2017. Obranná stratégia SR je dokument v oblasti obrany štátu. Predloženie jej návrhu do parlamentu ustanovuje zákon o obrane. Po jej schválení pôjde už o tretiu Obrannú stratégiu od vzniku samostatnej SR. V stratégii z roku 2005 je pozornosť SR, ako členského štátu NATO a EÚ, sústredená na naplnenie záväzkov a efektívne využitie možností, ktoré poskytuje členstvo v týchto medzinárodných organizáciách.Bezpečnostná stratégia je verejným dokumentom v oblasti bezpečnostnej politiky štátu. Nahradiť má Bezpečnostnú stratégiu schválenú 27. septembra 2005. Nový dokument reflektuje prepojenosť vnútornej a vonkajšej dimenzie bezpečnosti, a teda aj potrebu komplexného prístupu k bezpečnostnej politike. Kľúčovým prvkom dokumentu je kontinuita proeurópskej a proatlantickej orientácie bezpečnostnej politiky SR, založenej na širokej politickej zhode.