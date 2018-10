NS SR ešte nemôže rozhodovať o sťažnosti obvinených z vraždy Kuciaka

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 1. októbra (TASR) – Najvyšší súd (NS) SR zatiaľ nemôže rozhodovať o sťažnostiach, ktoré podali voči vzatiu do väzby traja obvinení v prípade vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice.uviedla v pondelok pre TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.Ak budú predložené sťažnosti obvinených, tak NS SR musí na svojom neverejnom zasadnutí rozhodnúť do piatich pracovných dní (poznámka TASR). Podľa neoficiálnych informácií pre TASR je spisový materiál vo veci obvinených značne rozsiahly.Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica poslal všetkých štyroch obvinených v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice do väzby. Okrem Zoltána A. ostatní traja obvinení podali proti uzneseniu sťažnosť, o ktorej rozhodne v najbližších dňoch Najvyšší súd SR. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa vzdal práva na jej podanie.Tlmočníčka Alena Zs. má byť podľa medializovaných informácií objednávateľkou tohto trestného činu. Prokurátor sa k tomu nevyjadril.Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Podľa prokurátora ÚŠP zavraždenie oboch mladých ľudí výstrelmi z pištole kalibru 9 mm, ku ktorému došlo 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači, má súvisieť s Kuciakovou prácou novinára.