NTC privíta celoslovenské finále detského Davis Cupu a Fed Cupu

Program celoslovenského finále 2019



štvrtok, zápasy: 14.00–20.00

piatok, zápasy: 9.00–20.00

sobota, zápasy: 8.00–20.00, otvorenie 10.00 (Peugeot Tennis Day 10.00–14.00)

nedeľa, zápasy: 8.00–17.00, slávnostné vyhlásenie výsledkov: 17.00

Bratislava 3. októbra (TASR) - Celoslovenské finále detského Davis Cupu a Fed Cupu s nadáciou SPP sa uskutoční v NTC v Bratislave 3.-6. októbra 2019 pod hlavičkou Slovenského tenisového zväzu (STZ). Štartovať na ňom bude stovka talentovaných detí z celého Slovenska. Na vyvrcholení súťaže hrá po 12 najlepších družstiev chlapcov a dievčat do 10 rokov. O postup v tomto roku bojovalo v klubových, oblastných a regionálnych kolách 1500 detí. Od vzniku projektu sa doň zapojilo viac ako 20-tisíc detí.Súčasťou 15. ročníka celoslovenského finále Detského Davis Cupu a Fed Cupu s Nadáciou SPP je 6. ročník Peugeot Tennis Day. Pod strechou NTC čaká účastníkov i návštevníkov v sobotu 5. októbra 2019 deň plný zábavy a príjemných stretnutí s najväčšími hviezdami slovenského tenisu – Dominikom Hrbatým, Norbertom Gombosom, Igorom Zelenayom, Michalom Mertiňákom, Viktóriou Kužmovou, Karolínou Schmiedlovou, Magdalénou Rybárikovou a ďalšími.STZ a jeho dlhoročný partner spoločnosť Peugeot opäť pripravili na tento deň atraktívny program. V čase od 10.00 do 14.00 h sa návštevníci môžu tešiť na autogramiádu hviezd slovenského tenisu, ktoré si s deťmi aj exhibične zahrajú. Okrem školy tenisu, rôznych atrakcií a súťaží prídu medzi fanúšikov aj populárni herci zo seriálu Oteckovia – Dominika Kavaschová, Marek Fašiang a Filip Tůma. Programom bude sprevádzať Slávo Jurko. Obdivovatelia pekných áut si môžu aj tohto roku vyskúšať modely značky Peugeot. Vstup do NTC je voľný.