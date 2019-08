NÚDCH: Počas leta pribúda detí intoxikovaných alkoholom

Ilustračná snímka. Foto: Fórum Pi s rozumom Foto: Fórum Pi s rozumom

Bratislava 12. augusta (TASR) - Počas leta, v porovnaní s ostatnými ročnými obdobiami, v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) počet detí intoxikovaných alkoholom stúpa. Pre TASR to uviedla hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.priblížila.Čo sa týka veku, ide najmä o deti vo veku 15 rokov a staršie. Pomer chlapcov a dievčat je podľa Kamenickej vyrovnaný. Pracovníci NÚDCH však pripomínajú, že rizikovým obdobím z hľadiska intoxikácií alkoholom sú aj prvé septembrové týždne, kedy sa deti stretnú po dlhšom období a chcú to osláviť v skupine rovesníkov.doplnila hovorkyňa národného ústavu.Lekári poukázali aj na to, že pri intoxikácii alkoholom hrozia poruchy vedomia a z toho vyplývajúce zdravotné riziká, akými sú vdýchnutie žalúdočného obsahu do pľúc s rizikom udusenia, podchladenie, rozvrat vnútorného prostredia a v neposlednom rade aj zvýšené riziko úrazov.