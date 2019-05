Núdzové pristátie airbusu v Moskve sa zaobišlo bez zranených

Ilustračné foto. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Moskva 30. mája (TASR) - Lietadlo typu Airbus A-320 bolo vo štvrtok nútené vrátiť sa na moskovské letisko Šeremetievo, kde núdzovo pristálo. Informovala o tom agentúra Interfax.Lietadlo smerovalo do čečenskej metropoly Groznyj. Po štarte kapitán posádky hlásil problémy s protipožiarnym systémom. Agentúra TASS spresnila, že na palube sa aktivoval hlásič požiaru.Posádka následne dostala pokyn vrátiť sa do Moskvy, kde lietadlo so 155 cestujúcimi núdzovo pristálo. K zraneniam cestujúcich a členov posádky pri pristátí nedošlo.Správa letiska pred návratom lietadla zmobilizovala hasičov a záchranárov, dodala agentúra TASS.V prvý májový víkend na letisku Šeremetievo núdzovo pristálo lietadla Suchoj Superjet 100. Pri druhom pokuse zosadnúť na dráhu lietadlo narazilo na pristávaciu dráhu podvozkom, následne aj nosom, pričom začali horieť motory a plamene zachvátili celú zadnú časť. O život prišlo 41 cestujúcich a členov posádky.