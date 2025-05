Núdzové pristátie ich dostalo do pasce. Pasažieri strávili 36 hodín v močarisku, spoločnosť im robili aligátory

3.5.2025 (SITA.sk) - Päť ľudí prežilo 36 hodín v močarisku plnom aligátorov po núdzovom pristátí v bolívijskej Amazónii, uviedli v piatok miestne úrady a pilot. Všetkých na palube, tri ženy, dieťa a 29-ročného pilota, zachránili z prevráteného lietadla v „excelentnom stave“, povedal Wilson Ávila, riaditeľ centra núdzových operácií v regióne Beni.Lietadlo letelo z mesta Baures do mesta Trinidad, vzdialeného asi 180 kilometrov, keď sa dostalo do problémov. Andrés Velarde, 29-ročný pilot jednomotorového lietadla, z nemocničného lôžka povedal miestnym médiám, že lietadlo náhle začalo strácať výšku. Hľadal otvorený priestor na pristátie, ale musel si vystačiť s močariskom pri lagúne.Päť ľudí bolo doslova obklopených aligátormi. „Priblížili sa na tri metre od nás,“ povedal Velarde a dodal, že kerozín unikajúci z lietadla pravdepodobne udržal zubatých predátorov ďalej od stroja. Povedal, že v kalných vodách videli tiež anakondu.Preživší počas čakania na pomoc jedli maniokovú múku, ktorú prevážala jedna z pasažierok. „Nemohli sme piť vodu a nemohli sme ísť nikam inam kvôli aligátorom,“ povedal Velarde. Päť ľudí bolo zachránených po tom, čo ich spozorovali miestni rybári. Následne ich previezli do nemocnice.V regióne Beni ľudia často používajú letecké taxíky pre nedostatok spevnených ciest a zlej údržbe tých, ktoré existujú.