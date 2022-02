Núdzové ubytovanie pre minimálne 200 utečencov z Ukrajiny pripravil už aj Prešovský kraj

Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravuje núdzové ubytovanie pre utečencov vojnou zasiahnutej Ukrajiny. Aktuálne je pripravených prvých takmer 200 lôžok. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová

Kapacity na internátoch

Pomoc aj od podnikateľov

25.2.2022 (Webnoviny.sk) -Prešovská župa má pre utečencov z Ukrajiny k dispozícii školský internát pri SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku. „Sme okamžite pripravení poskytnúť ubytovanie pre vojnových utečencov z Ukrajiny na našom internáte vo Svidníku, kde sme schopní prijať 162 ľudí. Samozrejme, budeme reagovať promptne a vyčleníme ďalšie ubytovacie kapacity v prípade, že si to bude situácia vyžadovať,“ uviedol v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský Podľa jeho slov, ministerstvo vnútra deklarovalo, že najprv budú využité kapacity jeho azylových zariadení, až následne majú prísť na rad kapacity samospráv.Celkovo má PSK k dispozícii takmer 2 200 lôžok na svojich internátoch a jednej škole v prírode, pričom takmer 10 percent z tejto kapacity je schopný poskytnúť okamžite bez toho, aby sa ovplyvnilo vyučovanie na školách.„Aktuálne v najbližších dňoch by sme mali ubytovať takmer 30 rodinných príslušníkov zamestnancov Tatravagónky Poprad . Núdzové ubytovanie poskytneme v školskom penzióne pri SOŠ technickej v Poprade,“ povedal Majerský.Dodal, že pomoc ponúkajú aj podnikateľské subjekty, majitelia penziónov, ktorí majú ubytovacie zariadenia. „Je to veľký prejav spolupatričnosti v týchto pohnutých časoch. Ozývajú sa nám aj neziskové organizácie, dobrovoľníci i obyvatelia kraja, ktorí chcú prispieť materiálne, technicky, personálne či finančne na pomoc utečencom. A tiež prihraničné obce, ktoré sú v pohotovosti a ochotné pomôcť 24 hodín denne,“ dodal predseda PSK.Zároveň informoval, že samospráva aktuálne pracuje na zriadení telefonickej a mailovej linky i platformy špeciálne zameranej na pomoc Ukrajine.