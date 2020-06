Núdzový stav nie je možné podľa advokáta predlžovať, Pellegrini by zvažoval aj sťažnosť na ústavný súd

aktualizované 3. júna, 15:13



Klamstvo v priamom prenose

Kontraproduktívne pre lekárov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.6.2020 (Webnoviny.sk) -Núdzový stav nie je možné predlžovať, zákon však nebráni jeho opakovanému vyhláseniu. Pre agentúru SITA to uviedol Pavol Poláček z advokátskej kancelárie Poláček & Partners. Núdzový stav je podľa zákona možné vyhlásiť len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, maximálne na 90 dní."Vyhlásenie núdzového stavu je mimoriadne opatrenie, ktoré predstavuje závažný zásah do základných práv a slobôd obyvateľov. Podľa zákona je možné núdzový stav vyhlásiť iba vtedy, ak je ohrozený život alebo zdravie obyvateľov napríklad v dôsledku pandémie," konštatoval advokát.Premiér Igor Matovič na tlačovej besede po stretnutí s predsedom českej vlády Andrejom Babišom uviedol, že o zrušení alebo nezrušení núdzového stavu rozhodnú epidemiológovia v pondelok.Ako Poláček dodal, zákon rovnako ustanovuje, že núdzový stav je možné vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.Pri vyhlásení núdzového stavu je taktiež potrebné zohľadniť závažnosť takejto hrozby a tiež to, či sledovaný cieľ, ktorým je ochrana zdravia obyvateľov, nie je možné dosiahnuť inými miernejšími opatreniami, ktoré menej zasahujú do práv a slobôd obyvateľov.Ako na stredajšej tlačovej konferencii opäť konštatoval podpredseda parlamentu Peter Pellegrini, na núdzový stav nie je žiadny dôvod. Hovorí o tom podľa neho väčšia časť vládnej koalície aj predstavitelia zdravotníckych a iných organizácií v štáte.Pondelňajšie vyjadrenie premiéra Igora Matoviča o tom, že núdzový stav žiadnym spôsobom nikoho zásadne neobmedzuje, je podľa Pellegriniho klamstvo v priamom prenose.Ak premiér v nasledujúcich hodinách alebo dňoch nezruší núdzový stav, Pellegrini bude apelovať na prezidentku, aby to s Matovičom prediskutovala."Ak by po 90 dňoch núdzový stav vypršal a ak ho predseda vlády do minúty znovu vyhlási, urobíme všetko pre to, aby sme podali na ústavný súd sťažnosť," dodal Pellegrini.Proti predlžovaniu núdzového stavu sa vyjadrila aj koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) . „Zdravotná situácia je veľmi dobrá, čo dokazuje aj dnešná nulová hodnota kĺzavého mediánu. Horšie je však na tom ekonomická situácia krajiny. Aj z toho dôvodu potrebujeme čím skôr pristúpiť k zrušeniu núdzového stavu. Odstrániť regulácie a stále platné obmedzenia, ktoré dusia ekonomickú aktivitu a začať žiť opäť normálny život,“ uviedol vo vyhlásení liberálov poslanec Marián Viskupič (SaS).Jeho kolegyňa Janka Cigániková (SaS) doplnila, že núdzový stav „už nemá zmysel ani pre lekárov, a práve naopak, je pre nich kontraproduktívny“.„Pacienti napriek výzvam lekárov aj ministra majú obavu počas núdzového stavu navštevovať zdravotnícke zariadenia, čo môže viest k vážnym zdravotným komplikáciám. Vrátiť sa do normálu, aj čo sa týka plánovaných operácií, je viac ako žiadúce,“ zdôraznila Cigániková.