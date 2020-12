Núdzový stav v Česku sa predlžuje do 22. januára, rozhodli poslanci parlamentu

Piaty stupeň systému PES

Tisícky pacientov v nemocniciach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.12.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanecká snemovňa českého parlamentu v utorok schválila predĺženie núdzového stavu v krajine. V dôsledku súčasnej epidemiologickej situácie s novým koronavírusom tak bude platiť do piatka 22. januára 2021.Ako referuje web idnes.cz, za predĺženie núdzového stavu hlasovalo 55 zo 104 prítomných poslancov.Minister zdravotníctva Jan Blatný zároveň odmietol výzvu komunistov na výnimku zo zákazu nočného vychádzania počas Silvestra."Čo sa týka Silvestra, boli by sme všetkým na smiech, ak by sme urobili ďalšie výnimky," povedal.Rizikové skóre v Česku, od ktorého závisí zmena protiepidemických opatrení, už piaty deň zostáva na hodnote 76, ktorá zodpovedá piatemu stupňu systému PES.Blatný v utorok poznamenal, že sprísnenie opatrení na najvyšší stupeň by mohlo nastať od nedele 27. decembra. Vláda o tom rozhodne v stredu.V Česku sa dosiaľ nakazilo koronavírusom viac ako 635-tisíc ľudí, pričom v pondelok laboratóriá odhalili 7 860 prípadov.V súčasnosti tam evidujú 83 840 aktívnych prípadov, v nemocniciach leží 4 728 pacientov a 602 z nich je vo vážnom stave.Viac ako 541-tisíc osôb sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo a viac ako 10-tisíc v jej dôsledku zomrelo.