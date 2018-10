Nylander sa s Torontom nevie dohodnúť, záujem už hlásia kluby z KHL

Slovenský brankár Denis Godla a Švéd William Nylander, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 15. októbra (TASR) - Švédsky hokejový útočník William Nylander by rád by zostal v klube zámorskej NHL Toronto Maple Leafs. K dohode o novej zmluve však zatiaľ neprišlo a okolo Nylandera už krúžia zástupcovia klubov z nadnárodnej KHL.Nylander patril v uplynulých dvoch sezónach k oporám zostavy Maple Leafs. V základnej časti nazbieral dvakrát 61 bodov. Kanadský klub má aj naďalej záujem o jeho služby, obe strany sa zatiaľ nedokážu dohodnúť na presných finančných podmienkach zmluvy. V Toronte je momentálne veľa mladých hráčov, ktorým zmluva uplynie v lete 2019. V prvom rade to sú Auston Matthews a Mitch Marner, ktorí tiež očakávajú výrazné zvýšenie platov. Vedenie klubu je v ťažkej situácii, pretože všetci sa budú musieť zmestiť do platového stropu. S príchodom Johna Tavaresa, ktorý podpísal kontrakt na 11 miliónov dolárov ročne, to nebude jednoduchá cesta.Toronto ponúklo Nylanderovi dlhodobú zmluvu vo výške 6,5 milióna dolárov ročne, čo Švéd odmietol. Neskôr mu ponúkli štvorrorčný kontrakt s platom približne 4 milióny dolárov, ani v tomto prípade k dohode neprišlo. Ak teda pri rokovaniach so švédskym ofenzívnym univerzálom nenájde klub kompromis, môže prísť o jedného z kľúčových hokejistov.povedal Nylander začiatkom októbra.Záujem o Nylandera po týchto udalostiach nabral na sile v KHL. Záujem má vraj podľa zámorských médií Salavat Julajev Ufa, práva na Švéda však vlastní Avangard Omsk. "Rád by som pracoval s Nylanderom, ale jeho miesto je v NHL. Je to neuveriteľný hráč, ale teraz rokuje o zmluve s Torontom. Zatiaľ teda nemôžem odpovedať na otázku, či máme o neho záujem. Ja dúfam, že uzavrie novú zmluvu, pretože je to hráč pre NHL," citoval slová trénera Omska Boba Hartleyho ruský web championat.ru.