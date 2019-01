O autorizáciu ESTA požiadajte najneskôr tri dni pred odletom do USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. januára (TASR) - O schválenie cestovnej autorizácie ESTA by mali občania cestujúci do USA požiadať najneskôr 72 hodín pred odletom. Po novom už totiž nie je možné získať schválenie žiadosti za pár minút, ako tomu bolo doteraz. Upozorňuje na to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.Ministerstvo tiež pripomína, že schválená ESTA ešte nezaručuje, že cestujúcemu bude na územie USA povolený vstup. Ide totiž len o autorizáciu na nástup do dopravného prostriedku smerujúceho do USA.vysvetľuje rezort diplomacie. Veľvyslanectvo SR vo Washingtone D. C. ani Generálny konzulát SR v New Yorku preto v tejto súvislosti nemôžu zasiahnuť.Cestujúci, ktorí už majú schválenú ESTA, si môžu jej status pred opätovnou cestou do USA skontrolovať na stránke: https://esta.cbp.dhs.gov. Ak má cestujúci nový cestovný pas, iné meno, nadobudol nové občianstvo alebo sa zmenili odpovede na otázky v predchádzajúce žiadosti, musí si podať novú žiadosť. Viac informácii k ESTA sa nachádza na stránke https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/esta.