O bezpečnom používaní pyrotechniky treba poučiť hlavne deti

Bratislava 30. decembra (TASR) - Zábavná pyrotechnika by sa mala nakupovať iba u certifikovaných predajcov a s návodom. Uchovávať by sa mala mimo tela a pred odpálením je potrebné si prečítať návod. Ako uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová, mnohí už na ňu doplatili úrazmi rúk, tváre, poškodeným zrakom či životom. O bezpečnom používaní treba poučiť hlavne deti.varuje polícia. Pred použitím je dôležité skontrolovať dĺžku zápalnej šnúry.Rakety by sa mali pred odpálením vložiť do fľaše naplnenej pieskom.radí polícia. V prípade, že raketa nevybuchne, nemali by ste sa k nej hneď približovať ani sa pokúšať ich opäť odpáliť.Polícia vyzýva tiež k ohľaduplnosti.dodávajú policajti.