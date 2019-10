O budúcnosti trénera Escribu na lavičke Celty rozhodne duel s Bilbaom

Futbalisti Celta Vigo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vigo 1. októbra (TASR) - O budúcnosti trénera Frana Escribu na lavičke Celty Vigo rozhodne nedeľňajší duel španielskej futbalovej La Ligy s Athleticom Bilbao. Ak jeho zverenci na domácej pôde nezabodujú a nepodajú presvedčivý výkon, vedenie galícijského klubu je pripravené Escribu odovolať. Informoval o tom španielsky denník Marca. V Celte pôsobí aj slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka.Escribovi sa v minulej sezóne podarilo zachrániť Celtu medzi elitou, výsledky tímu v novom ligovom ročníku i herný prejav sú však sklamaním. V šiestich zápasoch zaznamenala Celta iba jediné víťazstvo a so ziskom šiestich bodov je na 16. mieste tabuľky. Od pásma zostupu ju delí jediný bod. Pred sezónou v Celte posilnili ofenzívu a do tímu prišli Santi Mina, Denis Suarez I Rafinha, no mužstvo zatiaľ strelilo iba štyri góly.