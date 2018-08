O členoch tenisovej siene slávy premiérovo rozhodnú aj fanúšikovia

Conchita Martinezová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 22. augusta (TASR) - Bývalé tenistky Li Na, Conchita Martinezová a Mary Pierceová sú spolu s mužskými kolegami Goranom Ivaniševičom, Jonasom Björkmanom, Sergim Bruguerom, Jevgenijom Kafeľnikovom a Thomasom Musterom kandidáti na vstup do Medzinárodnej tenisovej siene slávy v roku 2019.Na zvolenie do prestížnej spoločnosti potrebuje každý z nominovaných získať aspoň 75% hlasov. K tým od hlavnej komisie Medzinárodnej siene slávy, ktorú tvoria súčasní členovia, novinári a tenisoví historici, sa premiérovo pripočítajú aj percentá z hlasov od fanúšikov. Tie však pomôžu len trom kandidátov s najväčším počtom hlasov v internetovej ankete. Onlajn anketa odštartuje v pondelok a skončí sa 7. októbra.Tohtoročné hlasovanie je prvé, kde o zaradení medzi legendymôžu vo veľkej miere rozhodnúť aj fanúšikovia. Výsledky budú známe v januári. Informovala o tom agentúra AP.