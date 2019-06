O dohode v prípade lúpeže v dome E. Valka sa rozhodne najskôr na jeseň

Na archívnej snímke Ernest Valko. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 11. júna (TASR) - O návrhu dohody o vine a treste, ktorú uzavrel prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Jozef Kandera s Jaroslavom K. obvineným z lúpeže v prípade vraždy advokáta Ernesta Valka, sa bude rozhodovať na Okresnom súde (OS) v Pezinku najskôr na jeseň.odpovedal na otázku TASR prostredníctvom hovorcu Krajského súdu v Bratislave zákonný sudca OS v Pezinku. Vzhľadom na nadchádzajúce dovolenkové obdobie sa predpokladá, že to bude niekedy v septembri až novembri.Jaroslav K. je v prípade vraždy prominentného advokáta Ernesta Valka obvinený z lúpeže a nie zo samotnej vraždy. "Dohodu som uzavrel z toho dôvodu, že Jaroslav K. výraznou mierou pomohol orgánom činným v trestnom konaní pri objasnení vraždy Ernesta Valka. Bez jeho pričinenia by nebolo došlo k objasneniu tohto skutku. Výpoveď Jaroslava K. sa potvrdila výsledkami vyšetrovacieho pokusu v dome poškodeného Valka a následnými doplnenými znaleckými posudkami," povedal pre TASR 5. júna Kandera.Obvinený Jaroslav K. označil za strelca vo vražde Jozefa R. Prokurátor Kandera Jaroslavovi K. navrhuje trest odňatia slobody na sedem rokov a dva mesiace. Odpykať by si ho mal v ústave so stredným stupňom stráženia. Jaroslav K. už bol odsúdený v roku 2017 za trestný čin lúpeže. Okresný súd v Žiari nad Hronom ho odsúdil na trest odňatia slobody vo výmere šiestich rokov a ôsmich mesiacov.Ernest Valko bol zavraždený vo svojom dome v Limbachu v roku 2010. Po viac než ôsmich rokoch policajti ukončili vyšetrovanie vraždy s návrhom na obžalobu dvoch páchateľov, 43-ročného Jozefa R. a 45-ročného Jaroslava K., ktorých motívom bolo podľa polície lúpiť vo Valkovom dome. Po Valkovom návrate mali do domu vniknúť a Jozef R. mal právnika streliť do hrudníka, čím mu mal spôsobiť smrteľné zranenie.ikr mia