O. Dostál predkladá zákon o charakteristických črtách verejnej správy

Bratislava 26. novembra (TASR)

Bratislava 26. novembra (TASR) – V slovenskom právnom poriadku absentuje zákon, ktorý by upravoval charakteristické črty verejnej správy. Poukázal na to poslanec Národnej rady (NR) SR Ondrej Dostál (SaS). Predkladá preto návrh zákona o verejnej správe a jej charakteristických črtách.Pripomína, že touto problematikou sa vo svojej rigoróznej práci zaoberal predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).povedal pre TASR Dostál.Pokiaľ bude zákon zaradený do programu, tak by o ňom poslanci NR SR mali rokovať ešte na novembrovej schôdzi.Danko na nedávnej tlačovej konferencii povedal v reakcii na otázku o Dostálovom návrhu zákona, že Dostál je politický autista, ktorý si lepšie rozumie so psíkmi ako s ľuďmi.komentoval pre TASR v utorok Dankov hovorca Tomáš Kostelník.