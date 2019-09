O dotáciu na obnovu atletických areálov je najväčší záujem v strede SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 20. augusta (TASR) – O dotáciu na rekonštrukciu atletických štadiónov prejavilo záujem 33 uchádzačov, takmer polovica z nich je z regiónov stredného Slovenska. TASR o tom informoval generálny sekretár Slovenského atletického zväzu (SAZ) Vladimír Gubrický. SAZ bude môcť prerozdeliť medzi úspešných žiadateľov päť miliónov eur.informoval Gubrický.spresnil Gubrický.O predložených žiadostiach rozhodne odborná hodnotiaca komisia v druhej polovici októbra. Rekonštrukcie či výstavby financované z dotácií musia byť ukončené do konca roka 2021.Alokácia na rekonštrukciu atletických štadiónov je súčasťou celkového objemu finančných prostriedkov vo výške 21 miliónov eur, ktoré vláda vyčlenila na rekonštrukciu a výstavbu športovej infraštruktúry do roku 2021. Žiadať o ne mohli vlastníci či správcovia atletických štadiónov - mestá, obce, samosprávne kraje i športové kluby. SAZ predpokladá, že by sa mohlo podariť zrekonštruovať 15 až 20 štadiónov. Dotácie sú určené prioritne na rekonštrukciu štadiónov so 400-metrovým atletickým oválom, vo výnimočných prípadoch i na rekonštrukciu štadiónov s 300-metrovým oválom.Najvyššia suma dotácie je vo výške 400.000 eur, kofinancovanie zo strany oprávneného žiadateľa je vo výške 40 percent z celkového rozpočtu.