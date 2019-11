O dotáciu na takmer nulový dom požiadalo 500 Slovákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. novembra (TASR) - Možnosť získať príspevok vo výške 8000 eur na "nulový dom" využilo 500 Slovákov. Ministerstvo dopravy a výstavby SR v októbri uzavrelo prvú výzvu na žiadosti a doteraz rozhodlo poskytnúť prostriedky vyše 120 domácnostiam. Zvyšok prihlásených projektov ministerstvo postupne vyhodnocuje. Keďže limit na čerpanie dotácie na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie sa v tomto roku naplnil, ministerstvo plánuje zopakovať výzvu na jar 2020.Každá novostavba postavená po roku 2020 bude musieť spĺňať nároky ekologickejšieho bývania. V praxi to znamená nielen využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri prevádzke domov, ale aj splnenie požiadavky na potrebu primárnej energie pre energetickú triedu A0.hovorí predseda Združenia murovacích materiálov (ZVMM) Martin Mihál.Podľa aktuálnych informácií z rezortu by sa mal príspevok na takmer nulový dom vo výške 8000 eur zopakovať po nadobudnutí účinnosti novely zákona (č. 555/2005 Z.z.) o energetickej hospodárnosti budov. Tá by mala vstúpiť do platnosti v marci 2020 a upraviť doterajšie kritériá pre udelenie dotácie. Zmeny sa dotknú kolaudačného rozhodnutia domov a podmienok kombinovania dotácie s inými štátnymi príspevkami.Oproti pôvodnému, keď o dotáciu mohli požiadať majitelia domov s právoplatným kolaudačným rozhodnutím, ktoré bolo vydané po 31.12. 2014, v druhom kole to bude v prípade domov, ktorých kolaudačné rozhodnutie nie je staršie ako dva roky pred rokom podania. To znamená, že žiadosti podané v roku 2020 budú musieť predložiť kolaudačné rozhodnutie vydané po roku 2017.Druhou zmenou je, že dotáciu nebude možné kombinovať s projektom Zelená domácnostiam II, ktorý je zameraný na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.zdôraznil podpredseda ZVMM Gabriel Szöllösi.