O Európske filmové ceny zabojuje dokumentárny film Dobrá smrť

Janette Butlin z filmu Dobrá smrť. Foto: Youtube Foto: Youtube

Bratislava 29. mája (TASR) - Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) navrhla na Európske filmové ceny v kategórii dokumentov film režiséra Tomáša Krupu Dobrá smrť, ktorý prináša tému eutanázie. TASR o tom informovala Silvia Dydňanská zo SFTA.Členovia SFTA vyberali kandidáta na ocenenie spomedzi majoritných slovenských filmov.vysvetlila.V kategórii dokumentov sa stretli víťaz národnej filmovej ceny Slnko v sieti pre najlepší dokumentárny film za rok 2018 Posledný autoportrét (réžia Marek Kuboš), príbeh rómskeho zoskupenia Gypsy Band Lomnické Čháve s názvom Kapela (réžia Ladislav Kaboš) a životopisný film Dobrá smrť (réžia Tomáš Krupa), uvedený do kín v marci 2019.Na základe hlasovania akademikov posiela SFTA do boja o Európske filmové ceny film Dobrá smrť. Protagonistkou autobiografického príbehu je nevyliečiteľne chorá Angličanka Janette s diagnózou svalovej dystrofie, ktorá by rada ukončila svoj život dôstojne. Preto sa rozhodne pre dobrovoľnú, lekárom asistovanú smrť. Keďže tú vo Veľkej Británii, kde žije, neumožňujú, rozhodne sa odcestovať do Švajčiarska. Cestu musí naplánovať skôr, než jej to rýchlo postupujúca choroba znemožní. Dokument o ceste za smrťou získal Cenu poroty Českej súťaže na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Jeden svet 2019.V poradí 32. ročník slávnostného odovzdávania Európskych filmových cien sa uskutoční 7. decembra v Berlíne. Viac informácii o jednotlivých kategóriách, spôsobe výberu nominácií a držiteľov cien nájdu záujemcovia na www.europeanfilmacademy.org.