O florbalový titul sa pobijú Tsunami Záhorská Bystrica a FK AS Trenčín

Semifinále play off:



TJ A - FbO Nižná - Florbalový klub AS Trenčín 2:3 na zápasy /5:3, 3:5, 6:3, 4:7, 3:5/

Tsunami Záhorská Bystrica - FaBK ATU Košice 3:2 na zápasy /11:5, 3:7, 4:3 sn, 3:5, 5:4 pp/



Program finále play off:



Tsunami Záhorská Bystrica - Florbalový klub AS Trenčín /13.4., 14.4., 19.4., 20.4., 22.4./

Bratislava 11. apríla (TASR) - Vo finále play off florbalovej extraligy mužov na seba narazia obhajca titulu Tsunami Záhorská Bystrica a Florbalový klub AS Trenčín. Úradujúci šampión zvíťazil v dramatickej semifinálovej sérii nad FaBK ATU Košice 3:2 na zápasy, Trenčania nečakane vyradili rovnakým pomerom víťaza základnej časti TJ A-FbO Nižná.Tsunami v rozhodujúcom piatom súboji zdolalo v Stupave ATU 5:4 po predĺžení. Víťazný gól v ňom strelil sekundu pred koncom Martin Kubovič.povedal pre web Slovenského zväzu florbalu (SZFB) tréner Tsunami Ján Purc. Veľké sklamanie cítil tréner ATU Košice Róbert Bučko:Hráči Nižnej dokázali ovládnuť základnú časť, no v play off im odišla forma. Už štvrťfinálové zápolenia s ŠK Lido Prírodovedec boli vyrovnané a v semifinále potom už ťahali za kratší koniec povrazu. V rozhodujúcom piatom zápase podľahli v Mútnom AS Trenčín 3:5. Tím z Oravy prehrával už v 13. minúte 0:3 a trojgólové manko už nedokázal dobehnúť.priznal kapitán Nižnej Tomáš Reguly. Za to v trenčianskom tábore zavládla obrovská radosť.uviedol tréner AS Trenčín Juraj Matejka.Finálová séria sa začne v sobotu o 14.50 na pôde Tsunami, o titule sa rozhodne najneskôr v piatom súboji 22. apríla.