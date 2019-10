O funkciu prezidenta Alžírska sa chce uchádzať 22 kandidátov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alžír 28. októbra (TASR) - O úrad alžírskeho prezidenta sa vo voľbách vypísaných na 12. decembra chce uchádzať 22 kandidátov. Podľa spravodajského portálu France24 o tom v nedeľu informoval nezávislý národný volebný úrad (ANIE).Medzi poslednými boli zaregistrovaní dvaja bývalí premiéri - Alí bin Filís a Abdal Madžíd Tabbún -, ktorí viedli vlády za éry prezidenta Abdala Azíza Butefliku.Obaja títo politici sú považovaní za favoritov hlasovania, ktoré sa pôvodne malo konať už 4. júla, ale voľby boli zrušené pre nedostatok kandidátov.Časť alžírskej verejnosti prezidentské voľby v krajine naďalej odmieta, pretože tvrdí, že ich organizujú ľudia z okolia Butefliku, ktorý bol v apríli pod tlakom verejných protestov a armády nútený rezignovať.Protesty proti Buteflikovi vypukli koncom februára na znak nesúhlasu časti verejnosti s tým, že tento chorľavý muž sa chce vo voľbách uchádzať o znovuzvolenie za prezidenta. Bolo by to už jeho piate funkčné obdobie.Alí bin Filís (75) sa už 15 rokov prezentuje ako hlavný oponent Butefliku, v ktorého vláde bol od roku 2000 predsedom. Z tejto funkcie bol odvolaný v roku 2003. V rokoch 2004 a 2014 kandidoval proti Buteflikovi v prezidentských voľbách, z ktorých vyšiel porazený - skončil vždy na druhom mieste a s veľkým odstupom.ANIE má teraz sedem dní na to, aby rozhodla o platnosti týchto kandidatúr a zverejnila zoznam úspešných kandidátov, ktorých potom musí predložiť na schválenie ústavnej rade. Tá potvrdí konečný zoznam kandidátov.