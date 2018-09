O funkciu primátora Partizánskeho majú záujem dvaja muži

Partizánske, ilustračná snímka. Foto: TASR/ Pavol Remiaš Foto: TASR/ Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Partizánske 21. septembra (TASR) - O post primátora Partizánskeho majú záujem dvaja muži. Jeden sa bude o hlasy voličov v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí uchádzať ako nezávislý kandidát, druhého nominovala politická strana. Vyplýva to z informácií tamojšej mestskej volebnej komisie o zaregistrovaných kandidátoch.Svoj post chce obhájiť 42-ročný Jozef Božik, ktorý pôjde do volieb ako nezávislý kandidát a Partizánske vedie druhé volebné obdobie. Súperom mu bude 46-ročný invalidný dôchodca Miroslav Hanzely, ktorého nominovala strana ĽSNS.Mestská volebná komisia tiež zaregistrovala 52 kandidátov na post poslanca mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré bude mať v budúcom volebnom období 21 členov. Najviac kandidátov, a to 13, postavila pravicová koalícia KDH, OĽaNO a SaS. Za stranu Smer-SD kandiduje do MsZ osem ľudí, za ĽSNS sedem, za SNS štyria, Sme rodina traja, Starostovia a nezávislí kandidáti traja a NAJ dvaja ľudia. Strany Národná koalícia a Doma dobre nominovali do MsZ každá jedného kandidáta. O dôveru voličov sa bude uchádzať aj desať nezávislých kandidátov.