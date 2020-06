O grant z Fondu pre budúcnosť športu žiada aj vychádzajúca stolnotenisová hviezda!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.6.2020 (Webnoviny.sk) - Má na konte sedem medailí z majstrovstiev Slovenska a pred sebou zrejme veľkú športovú budúcnosť. Nina Darovcová je jednou z našich juniorských stolnotenisových nádejí. Pretože klub, v ktorom stolnotenisovo vyrástla, zbožňuje, rozhodla sa na jeho podporu niečo urobiť. Natočila krátke video, v ktorom žiada o grant z nového Fondu pre budúcnosť športu.Nina natočila krátke video, v ktorom zvádza súboj s neúnavným trenažérom. A nielenže dokázala odvracať kanonádu loptičiek, ale súčasne priamo "v akcii" požiadala o podporu pre svoj klub. Aby nezanikol a aby mládežnícky stolný tenis na Slovensku mal aj naďalej budúcnosť.Video s Ninou si môžete pozrieť na www.nikefondsportu.sk . Na tejto stránke žiadajú formou krátkych zábavných alebo inak zaujímavých videí športové kluby a jednotlivci o finančný príspevok z Fondu pre budúcnosť športu. Tento fond vznikol z iniciatívy stávkovej spoločnosti Niké, aby v týchto náročných časoch podporil amatérske športové kluby či nádejné talenty. Do Fondu vložila Niké 100 000 eur z vlastných prostriedkov a za každý podaný tiket do fondu pridá ďalší cent. Tieto potom prerozdelí športovcom a klubom.O príspevok z Fondu môžete zabojovať aj vy. Stačí nakrútiť svoje video, zaujímavou formou v ňom požiadať o príspevok a video zavesiť na www.nikefondsportu.sk . Za pokus to stojí. A ak majú naše športové nádeje obavu, že to nezvládnu, nech sa inšpirujú Ninou a jej videom. Niekedy jednoduchý vtipný nápad dokáže zachrániť dlhoročné úsilie športovej organizácie.Pozrite si video s Ninou!Informačný servis