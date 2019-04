O hlasovací preukaz v eurovoľbách možete žiadať elektronicky do 3. 5.

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) - O hlasovací preukaz v eurovoľbách je možné požiadať elektronicky, ako aj formou listu do 3. mája. Informuje o tom ministerstvo vnútra na svojom webe. Osobne si môže volič hlasovací preukaz vyzdvihnúť na obecnom úrade najneskôr deň pred konaním volieb, čiže 24. mája. Hlasovací preukaz umožňuje voličovi hlasovať aj mimo trvalého bydliska.Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu má byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb, čiže do 3. mája. V žiadosti občan uvedie svoje údaje, ako aj adresu, kam má byť preukaz poslaný. Hlasovací preukaz môže zaňho prevziať aj iný občan, v takom prípade musí v žiadosti uviesť aj jeho údaje. Emailovú adresu na doručovanie žiadostí má obec zverejniť na svojom webe.informuje ministerstvo.Preukaz si možno vyzdvihnúť na obecnom úrade aj osobne, najneskôr deň pred konaním volieb. Vyzdvihnúť ho môže za žiadateľa aj osoba, ktorú na to splnomocní.upozorňuje rezort.doplnilo ministerstvo.Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.