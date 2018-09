O letné vzdelávacie aktivity a pobyty v Banskej Bystrici bol záujem

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein

Banská Bystrica 4. septembra (TASR) – Letné vzdelávacie aktivity a pobyty pre mladých krajanov organizované Metodickým centrom Univerzity Mateja Bela (MC UMB) pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Banskej Bystrici počas tohto leta oslovili takmer 600 mladých z tradičných i krajín západnej Európy a zámoria."Podstatu činnosti v letných mesiacoch tvoria aktivity, ktoré robíme v gescii ministerstva školstva. Na troch turnusoch školy v prírode MC UMB privítalo spolu 240 detí z Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Poľska, Srbska a Ukrajiny. Vzdelávací program bol zameraný na pastierstvo a salašníctvo, sprievodné programy sa venovali baníckej histórii. Mladý realizačný tím doktorandov a študentov UMB s bohatými skúsenosťami vzdelával mladých krajanov alternatívnymi formami, priamo v prírode. Výsledkom je podstatné zlepšenie ich komunikačných schopností v slovenskom jazyku," uviedla Zuzana Drugová z MC UMB.Každoročnou špecializovanou aktivitou je Detská krajanská univerzita, ktorú pracovníci centra organizovali v prírodnom prostredí na Donovaloch."V gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme realizovali jeden z turnusov Krajanského leta. Krásna príroda Vrátnej doliny umožnila do programu zaradiť mnohé poznávacie činnosti a výlety do Jánošíkových dier, sedačkou do Smilovského sedla a hrebeňom na Chleb, ale i do Múzea Juraja Jánošíka v Terchovej či na Oravský zámok, loďou na Slanický ostrov či do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. Medzi účastníkmi Krajanského leta bol pomerne vysoký počet detí zo západnej Európy a zámoria, ktorých využívanie slovenčiny v bežnej komunikácii sa podstatne zlepšilo práve počas tábora," zhodnotila Drugová.Vo vlastnej réžii realizovalo MC UMB tiež 4. ročník denného tábora pre deti banskobystrických rodáčok Letná školička tradičnej kultúry. Jeho cieľom je každoročne veku primeraným spôsobom pracovať s deťmi od útleho veku, a to s využitím prvkov tradičnej kultúry ako vyčítaniek, riekaniek, detských piesní, základov rytmiky a prvých tanečných krôčkov. Doplnením programu boli základné remeselné techniky, ktoré malí spoznali v Dielni ľudových remesiel Stredoslovenského osvetového strediska.V tomto roku sa "letnej školičky" zúčastnilo 22 detí z Belgicka, Estónska, Francúzska, Nemecka, Rakúska a Veľkej Británie.