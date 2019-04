O mesiac budú v obehu nové bankovky v hodnote 100 eur a 200 eur

Na snímke zväčšené kópie bankoviek v hodnote 100 a 200 eur, ktoré majú vylepšené ochranné prvky, predstavujú v Európskej centrálnej banke vo Frankfurte nad Mohanom 17. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. apríla (TASR) – Už o mesiac bude v obehu nová bankovka v hodnote 100 eur a 200 eur. Obsahovať budú nové, inovatívne ochranné prvky, a to satelitný hologram a zdokonalené smaragdové číslo.Po bankovkách v hodnote päť, desať, dvadsať a päťdesiat eur sú 100-eurové a 200-eurové bankovky poslednými dvomi nominálnymi hodnotami v rámci série Európa. Po ich vydaní tak bude séria kompletná.priblížila hovorkyňa NBS Martina Vráblik Solčányiová.V hornej časti striebristého prúžka sa v satelitnom holograme zobrazujú drobné znaky €, ktoré sa pohybujú okolo čísla nominálnej hodnoty. Pod priamym svetlom sú tieto znaky zreteľnejšie. Striebristý prúžok zobrazuje aj portrét Európy, architektonický motív a veľký znak €. Na nových bankovkách sa nachádza aj zdokonalené smaragdové číslo. Smaragdové číslo je súčasťou všetkých ostatných bankoviek série Európa, no v tejto zdokonalenej verzii sa vo vnútri čísla zobrazujú aj znaky €.Nové bankovky v hodnote 100 eur a 200 eur majú oproti starým bankovkám inú veľkosť.doplnila Vráblik Solčányiová. Rovnaká výška bankoviek 50 eur, 100 eur a 200 eur zjednodušuje manipuláciu a strojové spracovanie.tvrdí hovorkyňa NBS.Bankovky prvej série budú aj naďalej obiehať spolu s novými bankovkami, avšak postupne sa budú z obehu sťahovať. Nové bankovky sa do obehu dostanú 28. mája tohto roka.vysvetlila Vráblik Solčányiová. NBS vyškolila ohľadom nových bankoviek zástupcov polície a finančného sektora.