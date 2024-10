O neporušení zákona Šutajom Eštokom vo volebnej kampani rozhodli jeho podriadení. Nadácia Zastavme korupciu sa obrátila na prokuratúru

Sponzorované príspevky v neprospech Korčoka

„Dôležitý odkaz pre kandidáta vojny - Ivana Korčoka “, ktoré bolo na sociálnych sieťach sponzorované, aby ho videlo čo najviac ľudí. Rovnako ako aj ďalšie statusy, v ktorých sa vyjadroval v neprospech Korčoka a v prospech jeho protikandidáta Petra Pellegriniho

Ide o systémový problém

Na problém upozornila ešte v apríli

8.10.2024 (SITA.sk) - Okresný úrad v Bratislave rozhodol, že platené príspevky ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ) vo volebnej kampani pred prezidentskými voľbami neboli porušením volebného zákona. Ako ďalej informovala Nadácia Zastavme korupciu , toto rozhodnutie považujú za absurdné. Preto sa obrátili na prokuratúru, aby preskúmala jeho zákonnosť.„Odôvodnenie, ktorým úradníci podržali svojho ministra, považujeme za nelogické a neprimerané,” skonštatoval analytik nadácie Martin Suchý. Pripomenul, že podnet na ministra podala Nadácia Zastavme korupciu ešte v apríli. Dôvodom bolo, že podľa Zastavme korupciu konal v rozpore s ustanovením zákona, ktorý zakazuje kampaň tretích strán v prospech alebo neprospech kandidáta.Minister konkrétne natočil video s názvomZastavme korupciu v tejto súvislosti upozorňuje, že minister v platených príspevkoch tvrdil, že Korčokovým cieľom je „škodiť Slovensku za každú cenu, ohovárať ho v zahraničí a tešiť sa z jeho problémov“. Minister ďalej hovoril, že verí, že takéhoto kandidáta si Slováci nikdy nezvolia. Podľa rozhodnutia okresného úradu však vraj nemal úmysel ovplyvňovať voličov.„Konštatovanie úradu je nepochopiteľné, keďže do propagácie týchto postov boli investované tisíce eur a mohli zasiahnuť až milión ľudí,” zdôraznil Suchý. Nadácia Zastavme korupciu zároveň pripomenula, že okresný úrad patrí pod rezort vnútra. O Šutajovi Eštokovi tak rozhodovali jeho vlastní podriadení.„Ide o systémový problém, kontrola nefunguje, je zjavné, že úradníci, ktorí posudzovali konanie svojho šéfa, nemohli jednať nezávisle,” skonštatovala riaditeľka nadácie Zuzana Petková . Ak by úrad rozhodol opačne, minister podľa nej mohol dostať pokutu až do 30-tisíc eur. V prípade, ak prokuratúra skonštatuje pochybenie okresného úradu, môže vydať takzvaný protest prokurátora a vykonať nápravu.„Zákon musí platiť rovnako pre všetkých, vrátane najvyšších predstaviteľov štátu,” dodala Petková.Nadáca Zastavme korupciu ešte v apríli upozornila, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok mohol porušiť zákon, ktorý zakazuje, aby tretie strany platili kampaň kandidátovi.„Z knižnice reklám na Facebooku vyplýva, že si minister objednal celkom 15 platených reklám v prospech Pellegriniho alebo neprospech Korčoka, ktoré mali zasiahnuť viac než 600-tisíc užívateľov. Zaplatil za to okolo 1 800 eur,“ uviedla nadácia v súvislosti s kampaňou týkajúcou sa prezidentských volieb.