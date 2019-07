O nové prvky akčného plánu na podporu rodiny je v Maďarsku záujem

Budapešť, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 2. júla (TASR) - Nové prvky maďarského vládneho akčného plánu na ochranu rodiny vstúpili do platnosti v pondelok. Mnohé rodiny o ne už prejavili záujem a začali obstarávať potrebné potvrdenia, povedal v utorok vo verejnoprávnej televízii M1 štátny tajomník rezortu ľudských zdrojov Bence Rétvári.Najpopulárnejším opatrením akčného plánu schváleného parlamentom 1. apríla je podľa jeho slov pôžička rodinám vo výške desiatich miliónov forintov (30.969 eur), ktorá sa stáva nenávratnou v prípade narodenia troch detí." zdôraznil Rétvári.Populárnou pomocou je aj príspevok na nové vozidlo pre viacdetné rodiny vo výške 50 percent ceny auta, pričom hornou hranicou podpory je 2,5 milióna forintov (7742 eur).argumentoval štátny tajomník.Predseda vlády Viktor Orbán 10. februára v Budapešti vo výročnom prejave o stave krajiny avizoval sedembodový akčný program na ochranu rodín. Ten sa týka okrem iného výhodných pôžičiek pre prvýkrát vydaté ženy vo veku do 40 rokov, rozšírenia výhod pri zaobstarávaní bytu pre rodiny s najmenej dvoma deťmi, zrušenia dane z príjmu pre matky so štyrmi deťmi, ale aj príspevku na vozidlo pre rodiny s najmenej tromi deťmi.