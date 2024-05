O novele zákona o Fonde na podporu umenia sa zatiaľ hlasovať nebude, nezhody medzi SNS a Hlasom pretrvávajú (video)

Nevie, ako sa Hlas-SD zachová

Voľba členov

Financovanie fondu

2.5.2024 (SITA.sk) - O novele zákona o Fonde na podporu umenia sa vo štvrtok hlasovať nebude, dôvodom sú pretrvávajúce nezhody medzi Slovenskou národnou stranou (SNS) a stranou Hlas-SD Predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS) pre agentúru SITA uviedol, že vo štvrtok počas hlasovania ominister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi opäť otvorí rozpravu k novele v druhom čítaní a prednesie sa Michelkov pozmeňujúci návrh.Poslanec predpokladá, že k návrhu sa opäť rozbehne debata v pléne, tým pádom by sa o zmenách malo rozhodovať až na najbližšom hlasovaní v utorok na budúci týždeň. Michelko ďalej uviedol, že nevie, ako sa Hlas-SD zachová pri hlasovaní o novele.„Poslanec Roman Malatinec (Hlas-SD) mi povedal, že nepostaví vlastný pozmeňujúci návrh, a aké budú ich stratégie, to naozaj neviem. Nie sú plne stotožnení s naším pozmeňujúcim návrhom, a nemám informácie, ako to budú riešiť," povedal.Počet členov dozornej komisie Fondu na podporu umenia by sa mal zvýšiť z pôvodných troch na päť členov. Taktiež sa na radu fondu prenesie nová kompetencia, a to voliť a odvolávať nových dvoch členov komisie.Dvoch členov z piatich v dozornej komisii bude voliť a odvolávať rada v tajnom hlasovaní, vymenovanie či odvolanie zvyšných troch členov bude mať v kompetencii minister kultúry, pričom jedného vymenuje na návrh ministra financií. Súčasne sa po schválení zmien zvýši počet členov rady z deväť na trinásť.Ôsmich členov bude vymenúvať minister kultúry bez návrhu. Zvyšných piatich členov rady bude vymenúvať a odvolávať minister na návrh profesijných združení aktívne činných v oblasti umenia, kultúry či kreatívneho priemyslu, ktoré sú zároveň registrované na rezorte vnútra, čo zostáva zachované podľa súčasnej právnej úpravy.O poskytnutí finančných prostriedkov nebude rozhodovať riaditeľ fondu ale rada. Okrem toho sa zvýši príspevok zo štátneho rozpočtu do fondu na podporu umenia, a to na účel zabezpečenia riadnej činnosti fondu a plnenia jeho ustanovených úloh.„Taktiež sa navrhuje zvýšiť percentuálny podiel z určených príjmov fondu na vlastnú prevádzku fondu. Návrhom sa tiež zvyšuje podiel z príspevku štátu, ktorý môže byť použitý na priority určené ministerstvom kultúry," uvádza sa v materiáli.