O novom štatúte Fondu na podporu umenia sa nerokovalo, platforma Otvorená kultúra! zvoláva ďalší protest – FOTO

V stredu 15. januára sa pred FPU opäť protestovalo, išlo o tretie verejné zhromaždenie počas plánovaného zasadnutia Rady FPU. "Rada FPU na poslednom zasadnutí 18. decembra 2024 začala rokovanie o novom návrhu štatútu FPU, ktorý je pripravený neodborne, bez hlbšej znalosti fungovania FPU a jeho procesov, a bez účasti odbornej verejnosti. Takto predložený štatút je v niekoľkých bodoch protizákonný, de facto ruší štruktúru podpornej činnosti a neumožňuje plynulé pokračovanie činnosti FPU," tvrdla Otvorená kultúra! pred protestom. Vyjadrila tiež názor, že prípadné schválenie štatútu by mohlo ohroziť výzvy na aktuálny rok, vrátane tých, ktoré už boli vyhlásené.





17.1.2025 (SITA.sk) - O novom štatúte Fondu na podporu umenia (FPU) Rada FPU počas ostatného rokovania v stredu 15. januára nerokovala. Na sociálnej sieti to uviedla platforma Otvorená kultúra! Dodala, že o novom štatúte by sa malo rokovať 29. januára.Zástupcovia časti kultúrnej obce tiež vyzdvihli význam verejného tlaku, ktorý podľa nich zabránil tomu, aby nominanti rezortu kultúry v Rade FPU skúsili nový štatút presadiť. "Spojili sa samosprávy, primátori, zriaďovaná aj nezávislá kultúra, aj vysoké školy v spoločnej urgentnej žiadosti o zachovanie verejnoprávnosti fondu," uvádza Otvorená kultúra!Platforma tiež uviedla, že Rada FPU schválila vysielanie živých prenosov zo zasadnutí. "Hoci nominanti ministerstva chceli zabezpečením prenosu dosiahnuť, aby nemuseli mať povinnosť prijať zástupcov verejnosti do miestnosti rokovania, tento efekt uznesenie mať nebude, pretože podľa zákona sú rokovania Rady FPU verejné. Nie je tak možné vstupu ľudí z radov verejnosti zamedziť," píše Otvorená kultúra!Platforma spolu s Anténou - sieťou pre nezávislú kultúru zvolávajú na 29. januára ďalší protest pre budovou FPU. Rada fondu by v daný deň mala rokovať ako o novom štatúte FPU, tak aj o veľkej výzve, v rámci ktorej by mali byť prideľované dotácie vo viacerých podprogramoch v celkovej hodnote bezmála 5,5 milióna eur.