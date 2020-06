O odklad sociálneho poistenia za jún budú môcť požiadať tisícky zamestnávateľov aj SZČO

aktualizované 17. júna, 12:17



Mohli požiadať o odklad aj za iné mesiace

Poistné za milióny eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.6.2020 (Webnoviny.sk) -Približne 1,7-tisíca zamestnávateľov a 2,2-tisíca samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) bude môcť požiadať Sociálnu poisťovňu o odklad splatnosti poistného aj za jún tohto roka.Vyplýva to z návrhu na novelizáciu nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, ktorú v stredu schválila vláda.Splatnosť júnového poistného na sociálne poistenie sa im posunie z júla až na koniec tohto roka. Týka sa to zamestnávateľov a povinne poistených SZČO, ktorých obrat alebo príjem z podnikania klesol najmenej o 40 percent.Títo zamestnávatelia a SZČO pritom mohli požiadať o odklad splatnosti poistného aj za marec a máj tohto roka s tým, že odvody za tieto mesiace zaplatia najneskôr do konca tohto roka. Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti."S cieľom zmiernenia ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného v dôsledku krízovej situácie z dôvodu ochorenia Covid-19 sa navrhuje ďalší odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie jún 2020 do 31. decembra 2020," uvádza rezort práce a sociálnych vecí. Ministerstvo práce predpokladá, že za jún tohto roka by celková suma odloženého poistného na sociálnom poistení u zamestnávateľov predstavovala zhruba 4,1 mil. eur. V prípade SZČO by celková suma odloženého poistného za jún mohla dosiahnuť 400-tisíc eur.Vláda môže podľa zákona o sociálnom poistení stanoviť obdobie, za ktoré sa má platiť poistné na sociálne poistenie v inom ako v štandardnom termíne splatnosti, a tiež posunúť termín splatnosti tohto poistného.Umožňuje to novela zákona o sociálnom poistení, ktorú začiatkom apríla tohto roka schválil parlament v skrátenom legislatívnom konaní.