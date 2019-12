O osude bytového domu krízový štáb rozhodne v najbližších dňoch

Na snímke horiaci bytový dom v Prešove 6. decembra 2019. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Prešov 8. decembra (TASR) – O tom, či bude zbúraný celý bytový dom na Mukačevskej ulici v Prešove poškodený po piatkovom (6.12.) výbuchu plynu alebo len jeho časť, sa rozhodne v najbližších dňoch. Podľa slov primátorky Prešova Andrey Turčanovej v pondelok (9.12.) prídu na miesto udalosti zástupcovia firmy, ktorá sa zaoberá búracími prácami. Rovnako prizvali i súdnych znalcov z odboru statika.," uviedla Turčanová." povedala na margo začiatku búracích prác primátorka.Okolité bytové domy skontrolovali statici a postupne v nich bola obnovená dodávka plynu a elektrickej energie. "," skonštatovala Turčanová.Radnica vyčlenila z mestskej pokladnice 10.000 eur, z ktorých hradí nevyhnutné výdavky poškodených ľudí. "," vysvetlila Turčanová a doplnila, že každá rodina dostala 200 eur, aby si počas víkendu mohla kúpiť najnevyhnutnejšie veci a lieky. Následne podľa jej slov dôjde k ďalšiemu odškodneniu. Poďakovala sa tiež členom krízového štábu, ako aj všetkým, ktorí pomohli, či už materiálne, finančne alebo prichýlili poškodených.Centrum sociálneho zabezpečenia bude od pondelka (9.12.) presunuté do priestorov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovenskej ulici.," doplnil hovorca mesta Vladimír Tomek.Z parkoviska spred bytového domu zasiahnutého výbuchom plynu bolo odtiahnutých 22 áut. Boli presunuté do stráženého areálu na Solivarskej ulici. Ich majitelia sa môžu podľa Tomeka hlásiť na Mestskom úrade a následne si ich vyzdvihnúť.Núdzové ubytovanie po tragickej udalosti využilo 13 ľudí. Ako povedal Tomek, mesto sa im snaží v čo najkratšom čase zabezpečiť náhradné ubytovanie.Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia podľa Jána Hudáka z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečilo pomoc pre všetkých 48 rodín z bytového domu zasiahnutého výbuchom plynu.," povedal Hudák.Plyn vybuchol v piatok (6.12.) v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke. Nešťastie si vyžiadalo niekoľko ľudských životov a desiatky zranených. Hasiči zasahovali celú noc, požiar zlikvidovali v sobotu (7.12.) ráno. Zásah ukončili v sobotu (7.12.) večer a miesto odovzdali kompetentným zástupcom mesta Prešov. Svoje domovy museli opustiť obyvatelia viacerých okolitých domov. Časť z nich sa do bytov vrátila v sobotu (7.12.) popoludní.Vláda odsúhlasila mestu Prešov pomoc v podobe milióna eur, ktorý má dostať v pondelok (9.12.). Peniaze pôjdu na zastabilizovanie budovy, kým sa nerozhodne o jej stave, a pre rodiny, ktoré pomoc potrebujú. Vláda je pripravená túto sumu v prípade potreby navýšiť.Mesto Prešov zverejnilo číslo účtu, na ktoré môžu ľudia prispieť pre občanov postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici. Zbierku podporila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Číslo účtu je SK90 7500 0000 0040 0859 1229. K platbe treba uviesť variabilný symbol 6122019. Polícia zároveň varovala pred možným zneužitím prešovského tragického výbuchu v paneláku a falošnými účtami zbierky.