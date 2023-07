O osude FC Nitra rozhodol Okresný súd, po jeho vyhlásení je v konkurze

Vyhlásenie konkurzu

Zánik nájomnej zmluvy

22.7.2023 (SITA.sk) - Súd rozhodol, že FC Nitra je v konkurze, a tak správkyňa nebude pokračovať v prevádzke podniku. Správkyňa konkurznej podstaty vo svojej záverečnej správe o majetnosti dlžníka konštatovala, že konkurz mal byť zo strany samotného FC Nitra, a. s., podaný už pred 10 rokmi.Informuje o tom v tlačovej správe hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek , podľa ktorého Okresný súd Nitra rozhodol vo svojom uznesení z, že vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka FC Nitra, a. s. Súd ustanovil správkyňu konkurznej podstaty Michaelu Vadkerti a začína tiež hlavné insolvenčné konanie. Vyzýva zároveň všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehoteod vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky.„Po preštudovaní uložených účtovných závierok v Registri účtovných závierok je nepochybné, že dlžník (čiže FC Nitra) bol predĺžený počas posledných 10 rokov jeho existencie, z toho vyplýva, že hodnota jeho majetku bola neustále nižšia ako hodnota jeho záväzkov, čo zakladalo povinným osobám podať návrh na vyhlásenie konkurzu,“ píše ďalej Holúbek.„Uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 17. júla 2023, od 18. júla sa preto konkurz považuje za vyhlásený a vykonateľný,“ konštatuje správkyňa konkurznej podstaty vo svojom liste pre Nitriansku investičnú s.r.o., ktorá je vlastníkom futbalového štadióna na Jesenského ulici. Správkyňa zároveň uviedla, že nebude pokračovať v žiadnej z činností súvisiacich s podnikateľskou činnosťou úpadcu FC Nitra.„Vyhlásením konkurzu zanikla aj nájomná zmluva pre FC Nitra o prenájme futbalového štadióna a vedľajších hracích plôch. Platnú nájomnú zmluvu na štadión tak k dnešnému dňu majú kluby ČFK Nitra, AC Nitra a TJ Slovan Chrenová,“ skonštatoval konateľ Nitrianskej investičnej.Rodičia mládežníckych hráčov, ktorí sú aj po vyhlásení konkurzu hráčmi klubu, môžu do piatkazrealizovať prestupy bez obmedzenia, a to bez súhlasu FC Nitra, avšak vznikne nárok FC Nitra na odstupné za amatéra, a tiež od sobotypožiadať o prestup, s ktorým musí FC Nitra súhlasiť, pričom vznikne taktiež nárok na odstupné. Uviedol to Slovenský futbalový zväz vo svojom stanovisku k danej situácii.