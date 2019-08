O peniaze na wifi zóny môžu obce a mestá žiadať do polovice novembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Adriána Antošková Foto: TASR/Adriána Antošková

Bratislava 15. augusta (TASR) – Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) otvoril piate hodnotiace kolo na žiadosti obcí a miest o dotácie na zriadenie bezplatných wifi zón. Z 10 miliónov eur vyčlenených na tento program je k dispozícii ešte viac ako 5,3 milióna eur a samosprávy môžu o príspevok v maximálnej výške 15.000 eur požiadať do 15. novembra. Informoval o tom vo štvrtok ÚPVII.uviedol komunikačný odbor ÚPVII.Na základe pravidiel financovania z európskych štrukturálnych a investičných fondov sa musia na spolufinancovaní projektu podieľať aj samotní žiadatelia, a to vo výške päť percent z celkových oprávnených výdavkov. Zároveň musia vyčleniť dostatočné finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch na prevádzku wifi zón.ÚPVII samosprávy upozornil, že sa snažil prihlasovanie sa do výzvy čo najviac zjednodušiť.uviedol úrad. Pre záujemcov ÚPVII pripravil aj vyplnený vzor žiadosti i súťažné podklady pre verejné obstarávanie. Výzva, do ktorej sa môžu záujemcovia prihlasovať, je zverejnená na internetovej stránke úradu.