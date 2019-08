O platnosti zmluvy na mýtny tender rozhodne Najvyšší súd ČR

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 1. augusta (TASR) - Ministerstvo dopravy ČR a Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) podali ako ďalší krok Najvyššiemu súdu ČR kasačnú sťažnosť v spore s rakúskou spoločnosťou Kapsch o platnosť novej zmluvy na výber mýta v Česku. Obe inštitúcie sa tým bránia rozsudku Krajského súdu v Brne, ktorý v polovici júla nariadil ÚOHS, že sa musí znovu zaoberať uzatvorením zmluvy. Tá by pritom mala začať platiť už začiatkom decembra. Vtedy má vo výbere mýtneho nahradiť firmu Kapsch konzorcium CzechToll a SkyToll. Kapsch však očakáva, že ÚOHS zmluvu zneplatní.uviedla pre Českú televíziu hovorkyňa ministerstva dopravy Lenka Rezková.dodal hovorca ÚOHS Martin Švanda.Štyri mesiace pred očakávaným odovzdaním mýtneho systému do rúk jeho novým prevádzkovateľom tak o platnosti zmluvy medzi ministerstvom dopravy a konzorciom CzechToll a SkyToll stále nie je rozhodnuté.Spoločnosť Kapsch, ktorá je v súčasnosti prevádzkovateľom mýta, totiž v polovici júla dosiahla úspech so svojou žalobou na Krajskom súde v Brne, ktorý nariadil protimonopolnému úradu, aby sa znovu zaoberal spôsobom uzatvorenia zmluvy na mýtny tender.