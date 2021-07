O pobyt v Británii požiadalo vyše šesť miliónov obyvateľov Únie, o státisícoch žiadostí ešte nerozhodli

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.7.2021 (Webnoviny.sk) - Viac ako šesť miliónov obyvateľov Európskej únie (EÚ) do konca júna požiadalo o usadenie sa vo Veľkej Británii. Britská vláda umožnila takéto žiadosti podávať do 30. júna tohto roka v rámci odchodu krajiny z EÚ. Britské ministerstvo vnútra vo vyhlásení, ktoré zverejnilo v piatok, informovalo, že zo 6,02 milióna žiadateľov o pobyt v Británii, 400-tisíc tak urobilo počas posledného mesiaca tohto programu.„Teší ma, že sme zabezpečili práva takého veľkého počtu občanov EÚ, našich priateľov, susedov a členov rodín," uviedla ministerka vnútra Priti Patelová. Rezort vnútra konštatoval, že práva 570-tisíc ľudí, ktorých žiadosti ešte nie sú vybavené, budú chránené, kým sa o žiadostiach nerozhodne.Ľudia, ktorí si žiadosti podali do záveru júna, dostali osvedčenia, ktoré môžu použiť na preukázanie imigračného štatútu pre akýkoľvek dôvod, napríklad pri zmene zamestnania alebo prenájme nehnuteľnosti. Podobný program sa realizuje aj v Európskej únii, pričom sa týka jedného milióna britských občanov žijúcich v bloku.