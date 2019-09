O post predsedu protikorupčného úradu je možné uchádzať sa do utorka

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. septembra (TASR) - Kandidáti na post predsedu protikorupčného úradu môžu svoje prihlášky podať do utorka 24. septembra. Verejné vypočutie kandidátov by sa malo konať 23. a 24. októbra. Pre TASR to potvrdila Tatiana Kmecová z Úradu vlády (ÚV).Voľba sa bude opakovať, pretože parlament dosiaľ predsedu nevybral. Podľa právnika Štěpána Štarhu Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti nemôže bez predsedu plnohodnotne fungovať.Nový úrad má chrániť whistleblowerov, teda ľudí, ktorí poukážu na protispoločenskú činnosť. Jeho zriadenie priniesol nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý vstúpil do platnosti 1. marca tohto roka.Inštitúcia má byť nezávislým orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Jej úlohou bude poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany whistleblowerom i poskytovať odmenu oznamovateľom. O svojej činnosti bude raz za rok predkladať správu Národnej rade SR.