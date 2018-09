O post primátora Považskej Bystrice sa opäť uchádza K. Janas

Primátor Považskej Bystrice Karol Janas, archívna snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Považská Bystrica 12. septembra (TASR) – Dotiahnutie rozpracovaných a začatie nových projektov je hlavným dôvodom opätovnej kandidatúry úradujúceho primátora Považskej Bystrice Karola Janasa na post prvého muža mesta. V kresle primátora má za sebou dve volebné obdobia, kandiduje pod hlavičkou koalície Smer-SD, SNS a Strana zelených.skonštatoval Janas.Ako dodal, terajšie vedenie mesta má rozpracované projekty na zavedenie smart technológií a množstvo ďalších projektov ako rekonštrukcie škôl, komunikácií. Za najvýznamnejšie investície v končiacom volebnom období považuje dobudovanie centrálnej mestskej zóny, zrekonštruovanie roky chátrajúcej národnej kultúrnej pamiatky Kalvária či pokroky v rekonštrukcii Považského hradu.doplnil.Okrem dokončenia rozpracovaných projektov chce v budúcom volebnom období vybudovať most ponad rieku Váh, ktorý by prepojil mestské časti Považské Podhradie a Považská Teplá a spojil tým dve najvýznamnejšie turistické lokality – Považský hrad a Manínsku tiesňavu. Prepojenie by nadväzovalo na vznikajúcu Vážsku cyklotrasu.zdôraznil Janas.