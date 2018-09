O post primátora Trenšianskych Teplíc sa uchádza režisér Peter Hledík

Kandidáta na primátora mesta Trenčianske Teplice Peter Hledík počas tlačovej konferencie 18. septembra 2018 v Trenčianskych Tepliciach. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčianske Teplice 18. septembra (TASR) – O post primátora kúpeľného mesta Trenčianske Teplice sa uchádza 72-ročný filmový režisér, scenárista, producent a spoluzakladateľ medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest Peter Hledík. Kandiduje ako nezávislý.skonštatoval Hledík s tým, že je pre to odhodlaný urobiť všetko.Ako dodal, vo volebnej kampani sa bude zaoberať Trenčianskymi Teplicami, jej obyvateľmi, centrálnou i okrajovými časťami, spoznávať, ako ľudia žijú, spoznávať ich problémy.zdôraznil.V prípade zvolenia za primátora nepôjde proti projektom, ktoré sa v meste rozbehli. Chce ich poznať a pokiaľ sú zmysluplné, chce v nich pokračovať. Trenčianskym Tepliciam podľa neho chýbajú napríklad verejné toalety, múzeum či galéria, ktoré by v meste s takýmto charakterom mali byť.skonštatoval Hledík s tým, že v najbližších dňoch do volieb chce detailnejšie spoznávať problémy ľudí a chce, aby projekty, ktoré pripravuje, boli relevantné a splniteľné.Jeho víziou je postupne obnoviť tradíciu filmového festivalu do takého rozsahu, aký mal, možno viac zameraný na širšie umelecké zázemie. Riadiť mesto je podľa neho v istých akceptoch zložité, myslí si však, že z doterajšieho pôsobenia, keď riadil niekoľko desiatok ľudí, má dostatočné manažérske schopnosti, aby funkciu primátora zvládol.O post primátora Trenčianskych Teplíc sa okrem Hledíka uchádzajú aj úradujúci primátor, 43-ročný Štefan Škultéty a 48-ročná podnikateľka Zuzana Frajková Ďurmeková. Podľa zapisovateľky mestskej volebnej komisie Martiny Fialovej všetci kandidujú ako nezávislí a všetkých oficiálne zaregistrovala volebná komisia.