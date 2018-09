O post primátora Turčianskych Teplíc prejavili záujem štyria kandidáti

Kúpele Turčianske Teplice. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Turčianske Teplice 12. septembra (TASR) - O post primátora kúpeľného mesta Turčianske Teplice prejavili záujem štyria ľudia. Všetci sa chcú v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí uchádzať o priazeň voličov ako nezávislí kandidáti. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR v stredu poskytol zapisovateľ tamojšej mestskej volebnej komisie Peter Prokša.O miesto v 13-člennom mestskom zastupiteľstve prejavilo záujem dovedna 47 ľudí. Z toho ako nezávislých chce ísť do volieb 21 kandidátov, zvyšných nominovali politické strany a hnutia.Mestská volebná komisia by sa mala zísť po prvý raz 17. septembra.Svoj post má záujem obhájiť súčasný primátor mesta Igor Hus, ktorý vyhral komunálne voľby pred štyrmi rokmi. Jeho súperom má byť i jeho predchodca Michal Sygút, ten viedol mesto predchádzajúce dve volebné obdobia.Voľby do orgánov samosprávy obcí budú 10. novembra.