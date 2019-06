O post riaditeľa Mestských lesov v Bratislave zabojujú traja kandidáti

Ilustračná snímka Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 10. júna (TASR) - Do boja o post riaditeľa Mestských lesov v Bratislave postúpili traja kandidáti - Matej Dobšovič, Tibor Jančok a Ján Jenčo. Tí sú pozvaní na verejné a neverejné vypočutie. Hlavné mesto zverejnilo ich životopisy na webe mesta. Verejnosť má možnosť si ich preštudovať, vyjadriť sa k nim a upozorniť na nepravdivé skutočnosti či riziká kandidátov. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.Do výberového konania na pozíciu riaditeľa Mestských lesov v Bratislave bolo celkovo doručených sedem kompletných prihlášok. Z nich na základe životopisov, referencií uchádzačov a odporúčania personalistov výberová komisia pozvala štyroch uchádzačov na pohovor s personalistami.priblížil Bubla. Komisia následne zostavila rebríček štyroch najvhodnejších uchádzačov o pozíciu riaditeľa na budúcotýždňové verejné a neverejné vypočutie. O finálnom poradí rozhodlo priemerné hodnotenie uchádzačov podľa hodnotenia komisie. Medzičasom však jeden z uchádzačov odstúpil.Vypočutí pred komisiou tak budú traja uchádzači. Je medzi nimi Matej Dobšovič, ktorý aktuálne pôsobí v spoločnosti DXC Technology, Tibor Jančok, ktorý je momentálne vedúci Lesnej správy Šaštín a Ján Jenčo, ktorý aktuálne pracuje v Bratislavskom regionálnom ochranárskom združení.Neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov sa uskutoční v pondelok 17. júna. Verejné vypočutie bude od 13.00 h v Primaciálnom paláci pred výberovou komisiou a verejnosťou. Každý uchádzač bude mať 45-minútový priestor členený na 15-minútové úseky, počas ktorých odprezentuje svoj rozvojový plán a zodpovie na otázky verejnosti a komisie. Primátor dostane odporúčanie komisie a má možnosť sa s odporúčanými kandidátmi stretnúť. Následne by mal rozhodnúť a predložiť návrh mestskému zastupiteľstvu. "Primátor musí akceptovať odporúčanie komisie, vrátane poradia. V prípade zásadného nesúhlasu s postupom a výsledkom má možnosť výberové konanie zopakovať. Toto rozhodnutie musí zdôvodniť a malo by byť výnimočné," povedal Bubla.Spätnú väzbu ku kandidátom môže verejnosť zasielať mestu na mail vyberovekonania@bratislava.sk. V najbližších dňoch magistrát zverejní ďalšie mená uchádzačov pozvaných na výberové konania pre podniky Metro Bratislava a Generálny investor Bratislavy. Vedenie mesta deklaruje, že cieľom je vybrať do manažmentu mestských podnikov a rozpočtových a príspevkových organizácií Bratislavy skúsených odborníkov s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity.