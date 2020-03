O post šéfa Najvyššieho súdu zabojujú dvaja kandidáti, Rumanu podporuje aj Súdna rada

Predchádzajúce voľby boli neúspešné

Voľba šéfa súdu je verejná

11.3.2020 (Webnoviny.sk) - O post šéfa Najvyššieho súdu SR zabojujú Ivan Rumana a Ján Šikuta. Agentúru SITA o tom informovala Súdna rada SR , na pôde ktorej sa predseda bude voliť 30. marca.Rumanu navrhli viacerí členovia súdnej rady. Šikutovu nomináciu odobrila sudcovská rada Okresného súdu Bratislava III. Rumana sa v minulosti uchádzal napríklad o post dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie v Luxemburgu, Šikuta kandidoval na post ústavného sudcu.Súdna rada volila nového predsedu zatiaľ trikrát, no zakaždým neúspešne. Šikuta sa v predchádzajúcich kolách raz o post uchádzal, v prípade Rumanu pôjde o premiéru.Práve meno druhého sudcu sa podľa informácií agentúry SITA spomína v zákulisí v súvislosti s novým predsedom. O jeho prípadnom zvolení hovorí aj podpora 12 členov súdnej rady. Na úspech pritom kandidáti potrebujú získať desať hlasov. O jeden hlas v doterajších voľbách unikla funkcia Jane Bajánkovej aj Soni Mesiarkinovej.Voľba nového šéfa súdu je nevyhnutá aj z dôvodu, že v stredu podľa medializovaných informácií zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v súvislosti s komunikáciou Mariana K. cez aplikáciu Threema aj jeho dočasnú šéfku Jarmilu U. Lehotu na predloženie návrhu vhodného kandidáta mali oprávnení navrhovatelia do 10. marca.O tom, kto zasadne do predsedníckeho kresla, rozhodnú členovia súdnej rady na mimoriadnom zasadnutí 30. marca 2020. Každé zasadnutie súdnej rady je zo zákona verejné.Voľbu predsedu súdu bude môcť široká verejnosť sledovať naživo aj na diaľku. Predsedníčka súdnej rady Lenka Praženková zabezpečila online prenos z voľby predsedu na svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti.