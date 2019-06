O post šéfa úradu na nahlasovanie korupcie má záujem aj analytik NKÚ

Na snímke zľava členovia výberovej komisie Dagmar Fillová, Mariana Leontiev, Peter Kovařík, Peter Demčák a Tomáš Čitbaj počas verejného vypočutia kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v Bratislave 5. júna 2019. Foto: TASR – Dano Veselský Foto: TASR – Dano Veselský

Bratislava 5. júna (TASR) - Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti by mal vystupovať profesionálne a sebavedomo, uviedol to kandidát na predsedu tejto inštitúcie Martin Rajňák, ktorý je analytikom na Najvyššom kontrolnom úrade (NKÚ). Pôsobil tiež ako analytik Útvaru hodnoty za peniaze na ministerstve financií a aj na Protimonopolnom úrade.Úrad by podľa neho mal mať ambíciu znížiť reálnu úroveň nekalých praktík. Zvýšiť dôveru oznamovateľov v systém sa dá podľa Rajňáka poukázaním na dobré príklady úspešného vyšetrenia prípadov ťažkých protispoločenských vecí.reagoval na otázku týkajúcu sa odmeňovania nahlasovateľov korupcie.Členovia komisie postavili Rajňáka do niekoľkých hypotetických situácií. Kandidát mal napríklad odpovedať na otázku, či by sa zúčastnil na akcii, ktorá by súvisela s jeho koníčkom, no jej sponzorom by bola firma, ktorá je predmetom konania úradu. Rajňák by v tomto prípade svoju účasť odmietol.doplnil.V prvom roku fungovania úradu si Rajňák nevie predstaviť založenie regionálneho pracoviska, je to podľa neho nákladná záležitosť.uviedol. Pokiaľ by sa zvýšil dopyt, vie si predstaviť detašované pracovisko v Košiciach či Banskej Bystrici.Po prestávke budú členovia komisie vypočúvať posledných dvoch uchádzačov o post predsedu úradu. Pred výberovú komisiu predstúpi Jozef Stopka a Rastislav Šaling.