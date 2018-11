O post ústavného sudcu sa M. Patakyová uchádzať nebude

Mária Patakyová, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 20. novembra (TASR) - Kandidátov na post ústavného sudcu zatiaľ verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová nevybrala. Potvrdila to v utorok po stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom. Avizovala, že sa nebude uchádzať o post ústavného sudcu. Verí však, že sa nájde dostatok kandidátov, aby voľba prebehla úspešne.Patakyová ambíciu kandidovať nemá.vysvetlila. Rovnako, že ešte nevybrala svojho kandidáta. "ozrejmila.Verí, že k predĺženiu funkcií ústavných sudcov v januári nedôjde, pretože sa nájde dostatok vhodných kandidátov na to, aby obmena Ústavného súdu (ÚS) SR v stanovenom termíne prebehla kultivovaným spôsobom. Predĺženie funkcie ústavných sudcov by podľa nej nebolo náležité vo vzťahu k významu inštitúcie ÚS. Doplnila, že aj z hľadiska zaťaženosti senátov a funkčnosti pléna je žiadúce, aby bol ústavný súd obsadený v plnom zložení.Prezident sa v tejto súvislosti v utorok stretol tiež s predsedníčkou Súdnej rady SR Lenkou Praženkovou a predsedníčkou Najvyššieho súdu SR Danielou Švecovou. Minulý týždeň hovoril so zástupcami právnických komôr aj s dekanmi právnických fakúlt.Už vo februári 2019 sa končí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov. Úlohou parlamentu bude zvoliť dvojnásobný počet kandidátov na ústavných sudcov v porovnaní s tým, koľko je voľných miest. Samotných sudcov si potom vyberie hlava štátu. Poslanci tak musia predložiť prezidentovi Andrejovi Kiskovi 18 mien.